В Белоруссии не считают необходимым прислушиваться к мнению США по выборам

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз отметил, что порекомендовал "действующей американской администрации ввести обязательное тестирование для сотрудников на знание основ международных отношений и международного права, частью которого является и Устав ООН"

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Государственный департамент не имеет никакого отношения к прошедшему в Белоруссии 25 февраля единому дню голосования на парламентских и местных выборах, поэтому в Минске не считают необходимым прислушиваться к его мнению. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, комментируя заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, в котором выборы в республике названы "фиктивными" и "недемократическими".

"Провели углубленные консультации с юристами, чтобы понять, какое отношение Государственный департамент США имеет к выборам в нашей стране. Также связи не нашли. После этого мы попытались отыскать в международном праве определение роли США как оценщика избирательного процесса в независимых государствах. И здесь тоже не нашли такого права. В этой связи с юридической точки зрения мы не видим ни одной причины, почему мы должны прислушаться к заявлениям Государственного департамента США о едином дне голосования в Республике Беларусь", - приводит слова Глаза пресс-служба белорусского дипломатического ведомства.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии порекомендовал "действующей американской администрации ввести обязательное тестирование для сотрудников на знание основ международных отношений и международного права, частью которого является и Устав ООН". "Там много важнейшей информации, в том числе про суверенитет, независимость и невмешательство во внутренние дела других государств. Чтобы убрать излишнюю тревожность за океаном, отметим, что 25 февраля 2024 года единый день голосования в Республике Беларусь прошел - как это и должно быть в суверенном государстве - под защитой и в полном соответствии с белорусским законодательством", - указал Глаз.

"И мы не возражаем, если выборы в США, какими бы странными они не казались большинству стран мира, будут проходить в полном соответствии с американским законодательством. Что касается дипломатии и непосредственной компетенции МИД Беларуси и Госдепартамента США, то еще раз подтверждаем открытость к равноправному и взаимоуважительному диалогу с американской стороной", - добавил он.

В ходе прошедшего 25 февраля первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет были избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 12,5 тыс. депутатов местных советов. На места в парламенте претендовали 263 кандидата, за мандаты в местных советах боролись 18 802 претендента. Явка на выборах составила 73,09%.