Лидер новой партии Южной Кореи поддержал контакты КНДР и Японии

Ли Нак Ён заявил, что улучшение связей между Токио и Пхеньяном поспособствует миру и стабильности в Северо-Восточной Азии

СЕУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Сопредседатель недавно сформированной южнокорейской партии "Новое будущее" Ли Нак Ён выступает в поддержку улучшения отношений между КНДР и Японией, вплоть до установления дипломатических отношений между ними. Об этом он заявил на пресс-конференции для иностранных журналистов в Сеуле.

Политик напомнил о недавнем заявлении заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, свидетельствующем о "заинтересованности в улучшении" отношений между Пхеньяном и Токио. "Я надеюсь, что страны приложат усилия ради улучшения связей, включая установление дипломатических отношений между Северной Кореей и Японией, и что США и Южная Корея поддержат это начинание", - сказал Ли Нак Ён. При предыдущем президенте Республики Корея Мун Чжэ Ине он был премьер-министром, а до политической карьеры работал в Японии корреспондентом южнокорейской газеты.

"Улучшение связей между Японией и Северной Кореей поспособствует миру и стабильности в Северо-Восточной Азии", - считает политик. Он также поддерживает нормализацию связей между КНДР и США.

По его словам, в конце прошлого века Республика Корея объявила, что не против обмена посольствами между Севером и США, между Севером и Японией. "Но, вопреки своим словам, Южная Корея сдерживала становление дипотношений Северной Кореи с Вашингтоном и Токио", - сказал бывший премьер.

"Ситуация на Корейском полуострове была бы совершенно другой, если бы Северная Корея установила дипломатические отношения с США и Японией, когда Республика Корея установила связи с СССР и Китаем", - подчеркнул он.

Ли Нак Ён также объяснил, чем его партия отличается от Демократической партии "Тобуро", к которой он ранее принадлежал. По его словам, "Новое будущее" придерживается тех же ценностей, которые "Тобуро" сейчас фактически перестала представлять в результате череды скандалов. Политик указал, что его соратники намерены занимать центристские позиции, отказываясь от крайностей и популизма. Свою базу он видит в среднем классе, которому предлагает "большую подотчетность в реформах".