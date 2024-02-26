В Эфиопии задержали французского журналиста, подозреваемого в организации беспорядков

По данным агентства AFP, Антуан Галиндо был арестован во время встречи с представителем оппозиционной партии "Фронт освобождения Оромо"

ПРЕТОРИЯ, 26 февраля. /ТАСС/. Французский журналист Антуан Галиндо задержан в Эфиопии и с 22 февраля находится в заключении. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP).

Галиндо, который является сотрудником издания Africa Intelligence, обвиняется в сговоре с целью создать в Эфиопии хаос, отмечает оно. Комитет защиты журналистов (CPJ) осудил арест как "несправедливый".

Журналист прибыл в эфиопскую столицу Аддис-Абебу 13 февраля для освещения саммита Африканского союза. По словам источника, близкого к делу, Галиндо был арестован во время встречи с представителем оппозиционной партии "Фронт освобождения Оромо", которая добивается большей степени автономии для эфиопского штата Оромия.