В состав нижней палаты парламента Белоруссии вошли 70 членов партий и 40 беспартийных

Среди политических партий представлены партия "Белая Русь", Коммунистическая партия Беларуси, Либерально-демократическая партия Беларуси и Республиканская партия труда и справедливости

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Новый состав Палаты представителей Национального собрания Белоруссии сформирован из 70 представителей политических партий и 40 беспартийных. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Центризбиркома республики Игорь Карпенко.

"Члены политических партий - 70 человек, беспартийные - 40. Среди политических партий представлены партия "Белая Русь" - 51 человек (46,4% от общего состава парламента), Коммунистическая партия Беларуси - 7 человек (6,4%), Либерально-демократическая партия Беларуси - 4 человека (3,6%), Республиканская партия труда и справедливости - 8 человек (7,3%)", - сказал он.

Карпенко также проинформировал, что из 110 избранных депутатов 20 являются членами нижней палаты парламента пока действующего созыва. В новом составе палаты 37 женщин, молодежи до 31 года - 1 человек.

В ходе прошедшего 25 февраля первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет были избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 12,5 тыс. депутатов местных советов. На места в парламенте претендовали 263 кандидата, за мандаты в местных советах боролись 18 802 претендента. Явка на выборах составила 73,09%.