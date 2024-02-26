ВВС Израиля атаковали ПВО "Хезболлах" в Ливане в ответ на уничтожение своего беспилотника

БПЛА был поражен ракетой и упал на ливанской территории 26 февраля

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 февраля. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли удар по противовоздушной инфраструктуре вооруженного крыла шиитской организации "Хезболлах" в долине Бекаа в Ливане, сообщила армейская пресс-служба. Это было сделано в ответ на уничтожение израильского военного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который ранее в понедельник был поражен ракетой и упал на ливанской территории.

"Некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам, использовавшимся силами противовоздушной обороны "Хезболлах" в долине Бекаа в Ливане. Эти удары являются ответом на запуск ракеты класса "земля - воздух" по БПЛА Hermes-450 Армии обороны Израиля, который упал ранее сегодня (в понедельник)", - говорится в сообщении.