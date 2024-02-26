Глава МВД Армении заявил, что доволен сотрудничеством с российскими коллегами

Ваге Казарян отметил, что российские партнеры подарили водным патрулям корабли и собак

ЕРЕВАН, 26 февраля. /ТАСС/. Министерства внутренних дел Армении и России сотрудничают очень эффективно. Такое мнение на брифинге выразил глава армянского силового ведомства Ваге Казарян.

"Мы очень хорошо сотрудничаем с МВД РФ. Недавно наши российские партнеры подарили водным патрулям корабли и собак. Недавно три месяца обучали наших специалистов", - рассказал он.

В октябре 2023 года на озере Севан состоялась церемония передачи двух скоростных патрульных катеров с транспортировочными прицепами, подаренных МВД России для нужд вновь созданного водного патруля МВД Армении.

Также армянской стороне были переданы две служебные собаки, подготовленные в Ростовском кинологическом центре МВД России, снаряжение для собак и предметы для ухода за ними.