Лукашенко заявил, что явка на выборах депутатов оказалась неожиданно высокой

Президент Белоруссии отметил, что в СМИ люди видели все заявления руководителя миссии наблюдателей от СНГ

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Высокая явка на прошедших в Белоруссии выборах в парламент и местные советы депутатов стала неожиданной для президента республики Александра Лукашенко.

"Я не ожидал даже, что у нас будет такая явка на выборах. У нас никогда не было в местные советы, в парламентские выборы такой явки <…>, - сказал Лукашенко на встрече с генеральным секретарем СНГ, руководителем миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, его словам приводит агентство БелТА. - В том числе и беглые нам тут со своими неуклюжими телодвижениями помогли". По словам белорусского лидера, граждане "поняли нынешний момент".

Президент отметил, что в СМИ люди видели все заявления руководителя миссии наблюдателей от СНГ. "Это мобилизовывало людей. И вы видите, какая явка. Неожиданная, откровенно скажу", - отметил глава государства. По его словам, представители миссии СНГ были не только самыми активными наблюдателями, но и фактически заинтересованными организаторами выборов.

Лукашенко констатировал, что в ходе нынешней электоральной кампании было много новаций, так как впервые в Белоруссии прошел единый день голосования. "Мне предварительно доложили об итогах. Прошло очень хорошо", - сказал глава государства.

В ходе прошедшего 25 февраля первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет были избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 12,5 тыс. депутатов местных советов. Явка на выборы составила 73,09%. Явка избирателей на парламентских выборах в 2019 году составила 74,68%.