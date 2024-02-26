Зампредседателя партии Пашиняна сообщил, что будет новым министром экономики Армении

Геворг Папоян обещал, что будет "не пророссийским или прозападным, а проармянским министром"

ЕРЕВАН, 26 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя партии премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", депутат парламента Геворг Папоян будет назначен министром экономики вместо Вагана Керобяна, который был снят после коррупционных разоблачений в ведомстве. Об этом на брифинге сообщил сам Папоян.

"Политическая команда решила, что я продолжу свою государственную службу на посту министра экономики", - заявил он и обещал, что будет "не пророссийским или прозападным, а проармянским министром".

16 февраля Антикоррупционной суд Армении принял решение заключить под домашний арест бывшего министра экономики Вагана Керобяна, который обвиняется по делу о коррупционном скандале в ведомстве. В конце января силовые структуры Армении возбудили уголовное дело по факту коррупции в Минэкономики и задержали одного из заместителей Керобяна. Позднее суд отправил подозреваемого под домашний арест. Сам Керобян тогда публично выразил несогласие с действиями силовиков.