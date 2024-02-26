Бойцы "Хезболлах" атаковали северные районы Израиля в ответ на удар по Баальбеку

По данным телеканала Al Mayadeen, сирены воздушной тревоги сработали в поселении Штула, среди жителей есть пострадавшие

БЕЙРУТ, 26 февраля. /ТАСС/. Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах" нанесли ракетные удары по населенным пунктам в Верхней Галилее в ответ на воздушный рейд истребителей ВВС Израиля на окрестности города Баальбек на востоке Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его данным, сирены воздушной тревоги сработали в поселении Штула, где разорвалось две ракеты, среди жителей есть пострадавшие.

В сводке, размещенной в Telegram-канале военно-информационной службы "Хезболлах", говорится, что шиитские бойцы атаковали также из реактивных систем залпового огня скопления вражеских сил в пограничном районе Хадеб-Ярин. О последствиях этих ударов и пострадавших сведений не приводится.

Ранее израильские ВВС совершили рейд на предместье Телль-Сафия к западу от Баальбека, где расположен тренировочный лагерь "Хезболлах", другой удар был нанесен по складу с боеприпасами в поселке Будая. По данным телеканала Al Hadath, в результате атаки погибли два шиитских бойца.