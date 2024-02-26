МИД Британии назвал парламентские выборы в Белоруссии "подрывом демократических свобод"

Замглавы ведомства Лео Докерти осудил якобы "репрессивные и непрозрачные условия", при которых состоялось голосование

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Парламентские выборы в Белоруссии прошли в неконкурентной обстановке и способствовали дальнейшему "подрыву демократических свобод" в стране. Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании.

"Парламентские выборы в Белоруссии с 20 по 25 февраля явили собой продолжение подрыва демократических свобод и дальнейшее наступление на гражданское общество", - утверждается в нем. Замглавы британского МИД Лео Докерти осудил якобы "репрессивные и непрозрачные условия", при которых состоялись выборы.

"В преддверии выборов наблюдались откровенные запугивания и очередная волна репрессий и арестов, - утверждал Докерти. - Режим подавил настоящую оппозицию и отказался приглашать независимых наблюдателей за выборами от ОБСЕ. Эти действия идут вразрез с международными обязательствами Белоруссии и демонстрируют явное желание избежать транспарентности в избирательном процессе".

На этом фоне британские власти призвали Минск "следовать своим обязательствам в рамках ОБСЕ и международным обязательствам по правам человека", чтобы "восстановить открытое гражданское общество и создать среду, в которой могут быть проведены новые выборы, соответствующие международным стандартам".

В ходе прошедшего 25 февраля первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет были избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 12,5 тыс. депутатов местных советов. На места в парламенте претендовали 263 кандидата, за мандаты в местных советах боролись 18 802 претендента. Явка на выборах составила 73,09%. Глава миссии наблюдателей от СНГ на прошедших в республике парламентских выборах, генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев подчеркивал, что наблюдатели из стран Запада имеют предвзятое отношение к выборам в Белоруссии и других странах.