Дания вслед за Швецией вышла из расследования. Дело о взрывах на "Северных потоках"

Дания прекратила расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море, одновременно признав факт диверсии на объекте.

7 февраля о закрытии дела заявили в Швеции. В настоящее время расследование взрыва продолжают только Германия и Россия.

ТАСС собрал основное, что известно о разбирательстве по делу.

Решение Дании

Полиция Дании в понедельник сообщила о решении прекратить дальнейшее расследование взрывов. Как заявили в датских правоохранительных органах, на основании проведенного разбирательства можно заключить, что в ситуации с газопроводами "имела место преднамеренная диверсия", но причин для дальнейшего изучения дела у них нет.

В декабре 2023 года Россия получила от датской стороны отказ в предоставлении правовой помощи в расследовании терактов на "Северных потоках". Комментируя это решение, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что оно не вызвало удивления, а лишь подтвердило курс Дании на сокрытие правды об истинных заказчиках терактов.

Реакция Москвы

Ситуация с прекращением Данией расследования "близка к абсурдной", сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, "можно только выразить абсолютнейшее изумление", когда, с одной стороны, заявляют о преднамеренной диверсии, а с другой - "никакого продвижения дальше".

Россия продолжит наблюдать за расследованием диверсий на "Северных потоках" и использовать свои возможности для получения данных о них, отметил Песков.

Продолжение расследования

Правительство Германии по-прежнему заинтересовано в том, чтобы взрывы на "Северных потоках" были расследованы и установлены те, кто за ними стоит, заявила представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман. Следствием занимается Генпрокуратура ФРГ.

Ранее прокуратура Швеции объявила о закрытии дела по взрывам на "Северных потоках". Отмечалось, что основной целью предварительного расследования было выяснить, причастны ли к взрывам подданные Швеции и могло ли королевство быть использовано как площадка для диверсии. Следствие не выявило ничего, указывающего на связь Швеции с происшествием в Балтийском море, по этой причине в Стокгольме заключили, что шведская юрисдикция не распространяется на данную ситуацию.

Шведские власти передали собранные в ходе следствия материалы Берлину. Но ФРГ также не посвящает Москву в детали своей работы.

Теракты на "Северных потоках"

Два взрыва на морских маршрутах трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" шведские сейсмологи зафиксировали 26 сентября 2022 года. На следующий день компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских трубопроводов.

Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи с произошедшими взрывами. Германия, Дания и Швеция вскоре после происшествия объявили о проведении своих национальных расследований, но отказались допустить к ним Россию.

8 февраля 2023 лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники сообщил, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при помощи норвежских специалистов. Позднее он указывал, что власти Дании и Швеции знали о том, что США практиковали погружения в Балтийском море перед взрывами на газопроводах, поэтому в результате их расследования провалились.

Другая версия произошедшего была представлена газетой The New York Times со ссылкой на американских чиновников. По ее данным, диверсию на газопроводах совершила некая "проукраинская группировка", которая доставила взрывчатку к газопроводам на яхте "Андромеда", действуя без ведома Вашингтона.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что за взрывами "Северных потоков" стоят спецслужбы США.