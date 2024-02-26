Глава МИД Ирана заявил, что США, Британия и Канада принимают участие в "геноциде"

Хосейн Амир Абдоллахиян считает, что Совет по правам человека ООН должен привлечь сионистский режим и его сторонников к ответу за преступления против человечности

ЖЕНЕВА, 26 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты, Великобритания и Канада являются непосредственными участниками "геноцида", происходящего в секторе Газа. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на 55-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН в Женеве.

"Сегодня мир является свидетелем того, что преступления сионистского режима (Израиль - прим. ТАСС) пользуются безоговорочной поддержкой со стороны Соединенных Штатов Америки, Британии и Канады и других его союзников. Такая поддержка считается непосредственным участием в геноциде. Совет по правам человека ООН должен привлечь сионистский режим и его сторонников к ответу за преступления против человечности", - заявил глава иранского МИД. Нельзя позволить, чтобы "совершение таких чудовищных преступлений и геноцид стали нормой", добавил Абдоллахиян.