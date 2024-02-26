В Абхазии попросили МИД РФ обратить внимание на задержания граждан при переходе границы

В частности, Министерство иностранных дел республики указало на инциденты с задержаниями абхазских граждан при переходе границы по реке Псоу, сообщил Медиацентр дипведомства

СУХУМ, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Абхазии направило во внешнеполитическое ведомство Российской Федерации обращение, в котором просит обратить внимание на инциденты с задержаниями граждан республики при переходе российско-абхазской границы по реке Псоу. Об этом сообщает Медиацентр МИД Абхазии.

"Граждане Республики Абхазия, сталкивающиеся с инцидентами при их пересечении абхазо-российской государственной границы в пункте пропуска МАПП "Адлер", активно выступают в СМИ и информируют общественность по этому вопросу. Кроме того, по таким инцидентам группа граждан Республики Абхазия обратилась к чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилу Шургалину. Министерство иностранных дел Республики Абхазия обращается к уважаемому министерству с просьбой обратить внимание на данную проблему", - говорится в обращении.

Ранее со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам человека сообщалось, что в МИД республики и послу РФ были направлены обращения, в которых указывалось на сложившуюся тенденцию и системность задержаний граждан республики при переходе государственной границы на российской стороне КПП "Псоу". Речь шла о задержаниях абхазских журналистов, общественных деятелей, представителей гражданского сектора. Омбудсмен просил отреагировать на эти инциденты и оказать содействие в выяснении причин задержаний.