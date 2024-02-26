В Минске заявили, что заявления Запада "попахивают" методичками цветных революций

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер ранее распространил заявление, в котором выборы в Белоруссии были названы "фиктивными" и "недемократическими"

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Реакция стран Запада на прошедшие в Белоруссии парламентские и местные выборы "попахивает" методичками по организации цветных революций, известными как "шарповские" по фамилии американского социолога Джина Шарпа. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко.

"Такие заявления попахивают старыми шарповскими методичками", - сказал он на пресс-конференции, посвященной прошедшему 25 февраля единому дню голосования на выборах депутатов парламента и местных советов.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер распространил заявление, в котором выборы в Белоруссии были названы "фиктивными" и "недемократическими". Аналогичные заявления были сделаны и в странах Европы.

В ходе прошедшего 25 февраля первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет были избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 12,5 тыс. депутатов местных советов. На места в парламенте претендовали 263 кандидата, за мандаты в местных советах боролись 18 802 претендента. Явка на выборах составила 73,09%.