Эксперт заявил, что Южной Корее следует быть осторожной и не отправлять оружие на Украину

Сопредседатель недавно сформированной партии "Новое будущее" Ли Нак Ён считает, что поддержка должна ограничиваться тем, что не несло бы разрушения и вреда

СЕУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Республике Корея следует сохранять осторожность, не вмешиваясь напрямую в конфликт на Украине. Об этом заявил сопредседатель недавно сформированной южнокорейской партии "Новое будущее" Ли Нак Ён, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

В первую очередь он осудил специальную военную операцию, назвав ее "вторжением". "Но что касается оказания поддержки, то я считаю, что она должна ограничиваться тем, что не несло бы разрушения и вреда", - ответил политик на вопрос, поддерживает ли он поставку вооружений на Украину. "Странам, подобным нашей, нам нужно быть очень осторожными, когда дело касается вовлечения в международные конфликты", - подчеркнул Ли Нак Ён.

Республика Корея оказывает только гуманитарную и финансовую помощь Украине, поставляла Киеву военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели и оборудование для разминирования, но не оружие или боеприпасы.

При предыдущем президенте Республики Корея Мун Чжэ Ине Ли Нак Ён занимал пост премьер-министра. Он ранее принадлежал к партии "Тобуро" и даже возглавлял ее. Нынешний председатель "Тобуро" Ли Чжэ Мён в апреле 2023 года обрушился с критикой на нынешнего президента Республики Корея Юн Сок Ёля, который в преддверии визита в США в интервью западному агентству допустил поставки вооружения при определенных условиях. Ли Чжэ Мён назвал тогда последствия такого решения невообразимыми.

На пресс-конференции для иностранных журналистов в понедельник в Сеуле Ли Нак Ён сказал, что его партия "Новое будущее" придерживается ценностей, которые "Тобуро", по его словам, фактически перестала представлять в результате скандалов.