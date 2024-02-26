Глава Гагаузии призвала посла ЕС уважать итоги выборов в автономии

Евгения Гуцул также попросила Яниса Мажейкса не вмешиваться во внутреннюю политику, ставя в привилегированное положение правящую в Молдавии проевропейскую Партию действия и солидарности

КИШИНЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Глава Гагаузской автономии Молдавия Евгения Гуцул призвала ЕС уважать итоги прошедших выборов в регионе и его новое руководство. Такое заявление Гуцул опубликовала в Telegram-канале в ответ на критику посла ЕС Яниса Мажейкса, который обвинил Гуцул в связях с преступниками.

"Обвинивший меня в связях с Иланом Шором посол ЕС Мажейкс, забыл, что именно народ Гагаузии доверил мне и моей команде управление регионом. Критикуя меня, вы критикуете и всех тех, кто поддержал наше видение на свободных демократических выборах", - написала Гуцул.

Она также призвала дипломата не вмешиваться во внутреннюю политику, ставя в привилегированное положение правящую в Молдавии проевропейскую Партию действия и солидарности (ПДС). "Наша задача - напомнить вам о вашей роли представителя интересов всего Евросоюза, а не отдельной политической фракции", - отметила глава автономии.

Ранее в интервью телеканалу Rlive Мажейкс заявил о "невозможности" диалога с новой главой Гагаузии, которая была избрана, будучи кандидатом от оппозиционной партии "Шор", так как позже это формирование по инициативе правительства было признанно незаконным и ликвидировано.

В 2023 году ПДС попыталась объявить незаконными выборы главы Гагаузии, однако предоставить доказательств в Кишиневе так и не смогли. Несмотря на то, что результаты выборов признали все их участники, а Гуцул вступила в должность, президент страны Майя Санду не подписала указ о ее назначении членом молдавского правительства, как того требует законодательство. Парламент Молдавии принял поправки в закон, которые повлекут сокращение бюджета автономии.

Провозглашение Гагаузской Республики 19 августа 1990 года стало "симметричным ответом" на всплеск национализма в Молдавии и агрессивные выпады политиков в адрес гагаузов и русскоязычных жителей республики. Споры вылились в конфликт, который Кишинев попытался урегулировать силой, однако избежать кровопролития помогли советские войска.