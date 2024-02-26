Главы МИД Армении и Азербайджана 28-29 февраля проведут встречу в Берлине

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при участии канцлера Германии Олафа Шольца ранее договорились продолжать работу по достижению мирного соглашения

ЕРЕВАН, 26 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 28-29 февраля в Берлине проведет встречу с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.

"Встреча делегаций министров иностранных дел Армении и Азербайджана состоится 28-29 февраля в Берлине согласно договоренности, достигнутой на трехсторонней встрече, состоявшейся в Мюнхене", - отметила она.

17 февраля в на полях Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при участии канцлера Германии Олафа Шольца договорились продолжать работу по достижению мирного соглашения.