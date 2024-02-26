Вучич заявил, что Си Цзиньпин посетит Сербию в 2024 году

Президент республики не назвал точной даты визита лидера КНР

БЕЛГРАД, 26 февраля. /ТАСС/. Председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета правящей Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Си Цзиньпин посетит Сербию с визитом в 2024 году, заявил президент республики Александар Вучич.

"Я бы хотел публично заявить перед всеми, что я получил подтверждение, пока не могу говорить о датах, но я получил подтверждение в разговоре с министром иностранных дел [Китая] Ван И, что в этом году, в год Деревянного Дракона, нашу страну посетит искренний друг и великий лидер не только КНР, но, я бы сказал, один из самых значимых мировых лидеров, наш искренний друг, которого мы хотим принять в самой лучшей атмосфере и самым лучшим образом - Си Цзиньпин", - рассказал Вучич в ходе совместной пресс-конференции с послом КНР в Белграде.

"Спасибо вам еще раз за то, что в трудные моменты вы всегда были вместе с нашей Сербией. Мы маленькая страна, но вы можете рассчитывать на наш голос за уважение международного публичного права, устава ООН, а также голос за дружбу в сложные моменты, который вы всегда будете иметь со стороны нашей Сербии", - заключил сербский лидер.