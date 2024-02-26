Шольц заявил, что поставки Киеву ракет Taurus могут втянуть ФРГ в конфликт

Канцлер Германии вновь выступил против поставок Украине крылатых ракет

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц вновь выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus, объяснив отказ их предоставить опасностью того, что его страна будет втянута в конфликт.

"Мы нигде не должны быть связаны с целями, которые достигнет эта система", - заявил он на конференции, организованной агентством DPA. "И эта ясность необходима. Я поражаюсь, что некоторых даже не волнует, что они даже не задумываются над тем, что дело может в известной мере дойти до участия в войне из-за того, что мы делаем", - добавил Шольц. "Я объяснил, почему это не принимается в расчет. И это окончательное решение", - сказал он.