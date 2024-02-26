В Палестине отвергли план Израиля по эвакуации населения из сектора Газа

Пресс-секретарь президента страны Набиль Абу Рудейна заявили, что он направлен на восстановление израильской оккупации сектора Газа и вытеснение оттуда палестинского народа

РАБАТ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Палестины отвергают и осуждают план правительства Израиля по эвакуации палестинского гражданского населения из сектора Газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна.

"Мы отвергаем и осуждаем объявленный премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху план эвакуации палестинского гражданского населения [из сектора Газа], поскольку он направлен на восстановление израильской оккупации сектора Газа и вытеснение оттуда палестинского народа", - цитирует чиновника информационное агентство WAFA.

Ранее в феврале канцелярия Нетаньяху сообщила, что премьер поручил военным подготовить план эвакуации мирного населения и ликвидации оставшихся батальонов движения ХАМАС в Рафахе (на юге сектора Газа).

Израиль в 2005 году покинул сектор Газа после 38 лет оккупации.