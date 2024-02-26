Глава МККК: мировое сообщество не смогло взять ответственность за урегулирование в Газе

Мирьяна Сполярич Эггер выразила обеспокоенность по поводу ситуации, складывающейся в Рафахе

ДУБАЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Международное сообщество не смогло взять на себя гуманитарную ответственность за урегулирование кризиса в секторе Газа. Об этом заявила президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич Эггер на встрече с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"К сожалению, международное сообщество не смогло взять на себя гуманитарную ответственность за урегулирование этого кризиса. Весь мир должен осознать, что условия жизни в [секторе] Газа вызывают беспокойство, у его жителей нет доступа к воде, продовольствию, медицинской помощи, и необходимо принять срочные меры и направить помощь жителям [сектора] Газа", - приводятся ее слова в заявлении, опубликованном в Telegram-канале иранского МИД. Кроме того, Сполярич Эггер выразила обеспокоенность по поводу ситуации, складывающейся в Рафахе на юге палестинского анклава, и заявила, что "приложит все свои усилия для предотвращения гуманитарной катастрофы".

Абдоллахиян назвал ситуацию в секторе Газа тяжелой и отметил, что "около 600 тыс. жителей на севере анклава страдают от голода", и подчеркнул, что возможная наземная операция Израиля в Рафахе "еще больше расширит масштабы гуманитарной катастрофы [в секторе Газа] и поставит под угрозу 1,4 млн вынужденных переселенцев из числа палестинских граждан".

По мнению главы иранской дипломатии, США "не хотят положить конец войне", так как они выступают не за полное прекращение огня, а лишь за снижение уровня эскалации.

Упомянув о встречах с лидерами групп палестинского сопротивления в Дохе и Бейруте, Абдоллахиян заявил, что, по их мнению, управление сектором Газа после окончания острой фазы конфликта должно осуществляться на основе "политического соглашения между всеми палестинскими группами и течениями, а также в соответствии с демократическими методами".

7 февраля глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что военные получили приказ готовиться к началу боев в Рафахе на границе сектора Газа с Египтом. Два дня спустя он поручил армии подготовить план эвакуации мирного населения и ликвидации остающихся четырех батальонов ХАМАС в этом городе. В ночь на 12 февраля арабские СМИ сообщили о нанесении израильскими ВС массированных ударов по Рафаху. По данным телеканала Al Mayadeen, жертвами бомбардировок стали 100 человек, более 230 получили ранения.