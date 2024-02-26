Оппозиция Молдавии: власти обворовывают население, завышая тарифы на энергоресурсы

В Партии социалистов Молдавии отметили, что недопустимо продолжать прикрывать надуманными угрозами безопасности страны отсутствие компетенции и откровенное обворовывание население через высокие тарифы

КИШИНЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство, сформированное правящей в Молдавии Партией действия и солидарности (ПДС), обворовывает население, намеренно завышая тарифы на энергоресурсы. Об этом говорится в заявлении оппозиционной Партии социалистов Молдавии (ПСРМ) в связи с недавним решением Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) снизить тарифы на газ для бытовых потребителей с 18,07 лея ($1,01) до 14,46 лея ($0,8) за 1 куб. м.

"Партия социалистов считает недопустимым для правительства продолжать прикрывать надуманными угрозами безопасности страны отсутствие компетенции и откровенное обворовывание население через высокие тарифы. Учитывая реальную ситуацию с мировыми ценами на газ (в Европе в конце минувшей недели цена на газ опустилась ниже отметки в $250 за тыс. куб. м), справедливый тариф для потребителей в Молдове, по расчетам экономистов, должен составлять в два раза меньше установленного - 7,55 лея ($0,4) за куб. м", - говорится в заявлении на сайте ПСРМ.

Социалисты напомнили, что в 2022 году правительство взяло кредит у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере €300 млн на закупку энергоресурсов с условием, что банк будет координировать поставщиков и не разрешит закупки у "Газпрома". В результате природный газ был закуплен по максимальным ценам у европейских поставщиков. Кроме того, молдавская сторона должна вернуть кредит с процентами, что еще больше увеличивает стоимость закупленного газа.

"Когда мировые цены на газ в прошлом году резко упали, правительство решило, что сначала надо продать населению весь дорогой газ. На тарифы повлияло также решение властей без конкурса отдать газовые сети страны в аренду румынской компании Vestmoldtransgaz, одним из акционеров которой является ЕБРР. В результате была установлена арендная плата на эти сети, а стоимость транспорта газа в конце года была увеличена в 10 раз. Таким образом, население страны продолжает расплачиваться за непрофессионализм, преступную халатность и откровенную коррупцию центральных властей", - подчеркнуто в заявлении. В нем ПСРМ потребовала от правительства установить "справедливые тарифы на газ, которые учитывали бы реальные цены на рынке, а не преступные махинации дельцов режима". "Мы также настаиваем на проведении расследования деятельности ПДС в области энергоресурсов и привлечении к ответственности виновных в обворовывании населения", - отметили социалисты.

Протесты на фоне кризиса

Республика переживает энергетический кризис из-за увеличения стоимости газа и электроэнергии в прошлом году. Это спровоцировало инфляцию, которая превысила 30% в годовом исчислении. С лета 2022 года в стране проходят массовые акции протеста оппозиции с требованиями отставки президента Майи Санду, правительства Дорина Речана и досрочных выборов в парламент. Их участники обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни, стремительным ростом цен, подвергают критике за милитаристские заявления на фоне ситуации на Украине, а также рост военных расходов.

В этой ситуации Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий правоохранителям. В стране был введен режим ЧП, приостановлено вещание 12 молдавских телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, были заблокированы свыше 50 сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей ПСРМ, партии "Шор" и ряда других.