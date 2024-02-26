В кабмине ФРГ назвали парламентские выборы в Белоруссии "имитацией выборов"

Представитель кабинета министров Кристиане Хофман отметила, что выборы "не были ни свободными, ни честными и никоим образом не соответствовали демократическим стандартам"

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство Германии считает прошедшие в Белоруссии парламентские выборы "имитацией выборов". С таким утверждением выступила на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

"С нашей точки зрения, эти вчерашние выборы, как и президентские выборы в августе 2020 года, были лишь имитацией выборов. Они не были ни свободными, ни честными и никоим образом не соответствовали демократическим стандартам", - заявила она. "Не было внешнего независимого наблюдения за выборами, царила атмосфера запугивания и страха, в Белоруссии имеется большое число политических заключенных, освобождения которых мы требуем", - сказала Хофман.

В ходе прошедшего 25 февраля первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет были избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 12,5 тыс. депутатов местных советов. На места в парламенте претендовали 263 кандидата, за мандаты в местных советах боролись 18 802 претендента. Явка на выборах составила 73,09%. Глава миссии наблюдателей от СНГ на прошедших в республике парламентских выборах, генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев подчеркивал, что наблюдатели из стран Запада имеют предвзятое отношение к выборам в Белоруссии и других странах.