МИД КНР: мир должен выступить против гегемонии, прикрывающейся правами человека

Министр иностранных дел Китая Ван И отметил, что необходимо отстаивать толерантные и открытые принципы сотрудничества, а также "уважать разнообразие мировых цивилизаций и независимый выбор всех стран"

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС/. Международное сообщество должно выступить против гегемонии и вмешательства отдельных стран во внутреннюю политику других государств под предлогом защиты прав человека. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

"Мы должны твердо настаивать на честности и справедливости, выступать против вмешательства [отдельных стран] во внутренние дела других государств и сдерживания их развития под прикрытием прав человека, против гегемонистской политики силы и двойных стандартов", - подчеркнул он в видеообращении к участникам 55-й сессии Совета ООН по правам человека.

Как уточнил Ван И, необходимо отстаивать толерантные и открытые принципы сотрудничества, "уважать разнообразие мировых цивилизаций и независимый выбор всех стран". "Нельзя навязывать другим собственные ценности и модели развития, тем более нельзя объединяться в маленькие группы, ведя борьбу с инакомыслящими", - добавил он.

По словам главы МИД КНР, мировое сообщество "несет общую ответственность" за защиту прав человека. "Мы должны настаивать на верховенстве народа", - добавил китайский дипломат.

Ван И отметил, что не существует "лучшей", но есть "более оптимальная" гарантия прав человека. Он напомнил, что Китай способствует их еще более эффективной защите благодаря политике модернизации. "Мы всегда будем связывать судьбы народов мира с собственной, активно утверждать общечеловеческие ценности, вместе со всеми [заинтересованными] сторонами содействовать построению человеческого сообщества с единой судьбой", - подытожил он.