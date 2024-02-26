В МИД Иордании заявили, что убийство беззащитных граждан в Газе должно быть остановлено

Глава министерства Айман ас-Сафади призвал членов Совета ООН по правам человека "спасти палестинцев от угнетения и сохранить авторитет международного гуманитарного права"

ЖЕНЕВА, 26 февраля. /ТАСС/. Палестинский народ страдает от израильской оккупации, которая лишает его права на жизнь, свободу и создание собственного государства. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади, выступая на 55-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Убийство беззащитных граждан в [секторе] Газа должно быть остановлено, а те, кто несет ответственность за военные преступления, привлечены к суду, - сказал вице-премьер. - Оккупационный режим зашел слишком далеко, несправедливость, творимая по отношению к палестинцам, перешла все границы". Он добавил, что Израиль "превратил в руины школы, в которых учились 650 тыс. детей, и заставил покинуть свои дома и переместиться в переполненные убежища сотни тысяч человек".

Ас-Сафади призвал членов Совета ООН по правам человека "спасти палестинцев от угнетения и сохранить авторитет международного гуманитарного права", которое, по его словам, "должно существовать для всех народов, а не применяться выборочно".

"Агрессия в секторе Газа должна быть прекращена, потому что мир на Ближнем Востоке не будет достигнут до тех пор, пока сохраняется оккупация, - подчеркнул иорданский вице-премьер. - Безопасность Израиля не будет гарантирована, если не будут реализованы чаяния палестинского народа".

Как указал ас-Сафади, Иордания привержена взаимодействию со всеми международными механизмами по правам человека. "Королевство будет продолжать устранять законодательные пробелы, исправлять любую противоправную практику и разрабатывать все необходимые законы по обеспечению основных свобод для всех слоев общества", - сказал он.