ЦИК Белоруссии: в РФ пытаются применить отработанные в республике "цветные" технологии

Председатель белорусского Центризбиркома Игорь Карпенко отметил, что в стране "очень волнуются" о том, как пройдут президентские выборы в России

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Деструктивные силы активно пытаются применить на президентских выборах в РФ ранее используемые в Белоруссии технологии "цветных революций", называемые "шарповскими методичками" по фамилии американского социолога Джина Шарпа. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко.

"У меня накануне единого дня голосования [на парламентских и местных выборах в Белоруссии 25 февраля] был достаточно длительный телефонный разговор с [председателем ЦИК РФ] Эллой Александровной Памфиловой. Мы обсуждали тему и наших выборов. И, кстати, те технологии, которые сегодня пытаются применить в Российской Федерации на выборах, <...> из этой же "методички Шарпа". Мы делились своим мнением, потому что именно эти технологии пытались отработать в Белоруссии в определенный период и сейчас очень активно пытаются применять в Российской Федерации", - сказал Карпенко на пресс-конференции.

Он отметил, что россияне и белорусы являются братскими народами и главными союзниками, поэтому в Белоруссии "очень волнуются" о том, как пройдут президентские выборы в России. "Потому что это судьбоносные выборы для Российской Федерации", - подчеркнул Карпенко, напомнив, что 15 марта он отправится в Россию в качестве наблюдателя на выборах.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.