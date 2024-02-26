Протестующие польские фермеры засыпали гвоздями дорогу у погранпереезда с Украиной

По данным радиостанции RMF FM, пока ни одно транспортное средство не получило повреждений

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Блокирующие погранпереезд "Хребене - Рава Руска" на границе с Украиной польские фермеры высыпали на дорогу несколько килограммов гвоздей и шурупов. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

По предварительной информации, пока ни одно транспортное средство не получило повреждений, поскольку из-за блокады КПП движения на дороге практически нет. Полиция приступила к расследованию инцидента. Дорожные службы занимаются расчисткой дорожного полотна.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду погранпунктов на границе с Украиной. Они требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс".

26 февраля польские фермеры заблокировали пограничный переезд "Барвинек" на границе со Словакией, а также перекрыли проезд грузовиков на трассе A2 в населенном пункте Свецко вблизи границы с Германией.