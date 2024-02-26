В Японии заявили об укреплении сотрудничества с НАТО

Глава японского внешнеполитического ведомства Ёко Камикава отметила, что безопасность "Евро-Атлантического и Индо-Тихоокеанского регионов неразделима"

ТОКИО, 26 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Японии Ёко Камикава и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи договорились укреплять сотрудничество Токио и альянса. Об этом сообщил японский МИД по итогам их встречи в столице страны.

Стороны обсудили ряд региональных вопросов, в том числе ситуацию в Восточной Азии и на Украине. Глава японского внешнеполитического ведомства отметила, что безопасность "Евро-Атлантического и Индо-Тихоокеанского [регионов] неразделима".

"Обе стороны приветствовали прогресс конкретного сотрудничества между Японией и НАТО в таких сферах, как кибербезопасность, а также безопасность в космосе и на море, согласились и дальше укреплять сотрудничество Японии и НАТО", - говорится в сообщении японского МИД.

В последние годы Япония активно расширяет сотрудничество с НАТО. Премьер-министр Фумио Кисида уже дважды принимал участие в саммитах альянса. При штаб-квартире НАТО в Брюсселе действует постоянное представительство Японии.

НАТО в 2023 году стала активно обсуждать вопрос об открытии в Токио своего постоянного представительства. Его предполагалось сделать центром активности альянса в Азии. Ожидалось, что соответствующее решение будет принято на саммите НАТО в Вильнюсе в июле прошлого года, однако согласия на этот счет добиться не удалось. По данным газеты Nikkei, важнейшую роль при этом сыграла позиция Франции: она предпочла не провоцировать Китай, который резко выступал против открытия офиса НАТО в Японии.