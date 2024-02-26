Орбан сообщил, что правительство предложило парламенту одобрить вступление Швеции в НАТО

Премьер-министр страны выразил надежду, что такой шаг укрепит совместную безопасность стран альянса

БУДАПЕШТ, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство Венгрии поддерживает вступление Швеции в НАТО и уверено, что венгерский парламент 26 февраля одобрит заявку этой страны на присоединение к альянсу. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на открытии весенней сессии парламента.

Венгерские депутаты планируют сегодня на своем первом заседании после зимних каникул ратифицировать соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Вопрос стал практически решенным после визита в Будапешт 23 февраля шведского премьер-министра Ульфа Рассмусена, в ходе которого стороны устранили последние разногласия.

"Правительство Венгрии представило на рассмотрение депутатов вопрос о вступлении Швеции в НАТО. Мы поддерживаем вступление", - сказал Орбан на заседании, которое транслировалось телеканалом М1. Он выразил надежду на то, что такой шаг укрепит совместную безопасность стран альянса.

Голосование по этому вопросу ожидается сегодня в течение дня. Подавляющее большинство депутатов поддерживает присоединение Швеции к альянсу. Проволочки в решении этого вопроса были вызваны тем, что депутаты от правящих партий и кабинет министров выражали недовольство по поводу критики шведскими политиками состояния венгерской демократии. Венгрия осталась единственной страной в НАТО, парламент которой не ратифицировал документы о приеме Швеции.