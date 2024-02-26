Трюдо оговорился, заявив, что Канада делает все возможное для победы РФ в СВО

Отвечая на вопрос журналиста о последствиях задержек в поставках помощи Украине премьер-министр отметил, что Канада "делает все возможное, потому что знает, что Россия должна победить в конфликте"

ОТТАВА, 26 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оговорился во время совместной пресс-конференции с польским премьер-министром Дональдом Туском в Варшаве, заявив, что его страна делает все возможное для победы России в спецоперации на Украине. Его выступление транслировал телеканал CPAC.

Отвечая на вопрос журналиста о последствиях задержек в поставках помощи Украине Трюдо отметил, что Канада "делает все возможное, потому что знает, что Россия должна победить в конфликте [на Украине]". Премьер сразу же заметил оговорку и поправил себя, уточнив, что имел в виду победу Киева.

24 февраля пресс-служба канадского премьер-министра сообщила, что власти страны выделят в текущем году дополнительный пакет финансовой и военной помощи Украине в размере 3,02 млрд канадских долларов ($2,2 млрд).

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.