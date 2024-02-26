ВС Индии подтвердил право женщин на постоянные офицерские должности в береговой охране

Суд заявил, что ставит под сомнение "патриархальное мышление", выступающее против призыва женщин на военную службу

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Индии считает, что женщины могут становиться офицерами в береговой охране, служить на постоянной, а не на временной контрактной основе и делать карьеру наравне с мужчинами. Об этом заявил во время слушаний верховный судья Индии Дхананджайя Йашвант Чандрачуд.

"Почему вы не хотите, чтобы женщины служили в береговой охране? Если женщины могут охранять границы, они также могут охранять пляжи", - приводит слова главы ВС Индии телеканал NDTV. Суд назначил 1 марта датой следующего слушания и потребовал объяснений от береговой охраны.

Суд заявил, что ставит под сомнение "патриархальное мышление", выступающее против призыва женщин на военную службу. Автор петиции в Верховный суд Приянка Тьяги ранее обращалась в Высокий суд Дели, но ее обращение было отклонено, тогда она обратилась в Верховный суд.

Индианки стали допускаться к службе на офицерских должностях с начала 1990-х годов, в 2020 году Верховный суд Индии вынес постановление, что женщины-офицеры могут допускаться к командным должностям и делать в войсках карьеру наравне с мужчинами. Женщины сейчас служат в ВВС, ВМС, пограничных частях республики. Их также немало в образовательных подразделениях, в частях связи, армейской ПВО, в технических подразделениях, в частях по обслуживанию и хранению боеприпасов. Но в береговой охране женщины-офицеры на постоянной основе пока не служат.