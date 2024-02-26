Миссия ОДКБ заявила, что выборы в Белоруссии прошли согласно международным обязательствам

Координатор миссии Алишер Эрбаев отметил, что голосование прошло в рамках национального законодательства

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Парламентские и местные выборы в Белоруссии прошли в рамках национального законодательства и в соответствии с международными обязательствами республики. Об этом заявил координатор миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Алишер Эрбаев.

"Подготовка и проведение выборов проведены в порядке, предусмотренном избирательным законодательством Республики Беларусь, а также в соответствии с международными обязательствами Республики Беларусь", - сказал он на пресс-конференции по итогам волеизъявления.

Парламентарии ОДКБ считают, что национальное избирательное законодательство Белоруссии обеспечивает нормативную основу для проведения демократических выборов. "Участие в избирательной кампании большого количества кандидатов подчеркивает ее состязательный характер и предоставляет избирателям реальную возможность выбора", - указал Эрбаев.

В ходе прошедшего 25 февраля первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет были избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 12,5 тыс. депутатов местных советов. На места в парламенте претендовали 263 кандидата, за мандаты в местных советах боролись 18 802 претендента. Явка на выборы составила 73,09%.