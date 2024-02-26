В Буркина-Фасо правительственные силы отразили атаки боевиков

Это стало возможным во многом благодаря ударам с воздуха

ПРЕТОРИЯ, 26 февраля. /ТАСС/. Боевики предприняли на востоке и в центральной части Буркина-Фасо скоординированные атаки на позиции правительственных сил, однако были отброшены и понесли значительные потери. Об этом сообщило Буркинийское информационное агентство.

В минувшие выходные крупные террористические отряды, насчитывавшие тысячи боевиков, одновременно атаковали армейские базы и позиции в районах населенных пунктов Пенсе, Натиабоани, Конгуси, Уахигуе и Танкуало, отмечает оно. Везде нападавшие были отброшены. Успех правительственных сил был во многом достигнут благодаря ударам с воздуха, в результате которых убиты многочисленные боевики.