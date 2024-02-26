Генсек ООН выступил за достижение мира на Украине на основе Устава ООН

Антониу Гутерриш также предупредил о риске эскалации конфликта

ЖЕНЕВА, 26 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался в пользу достижения на Украине мира на основе соблюдения Устава ООН и территориальной целостности этой страны.

"Мы выступаем абсолютно в пользу мира, который был бы основан на соблюдении Устава ООН, соблюдении международного права и уважении территориальной целостности Украины", - заявил он на брифинге для журналистов в Женеве.

Отвечая на вопрос о том, окажет ли ООН содействие Берну, сообщившему о намерении организовать по просьбе Киева конференцию высокого уровня по Украине, Гутерриш сказал: "Швейцария не нуждается в помощи".

Коснувшись по просьбе журналистов темы возможного вступления в конфликт стран НАТО, он пояснил: "Я не ссылался на втягивание других государств в войну как таковую". "Очевидно, что это тот конфликт, который продолжается и продолжается, а когда конфликт продолжается, то всегда есть риск эскалации", - подчеркнул генсек. "Может быть использовано больше оружия, что крайне опасно", - констатировал он.

Гутерриш отметил приверженность ООН оказанию поддержки "любым серьезным усилиям ради мира" на Украине. По его словам, всемирная организация в настоящий момент считает своими приоритетами оказание гуманитарной помощи и восстановление свободы навигации в Черном море.

Швейцарский президент Виола Амхерд заявила после встречи 15 января со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, что он попросил Швейцарию организовать мирную конференцию высокого уровня, в Берне положительно отреагировали на эту просьбу. В свою очередь глава МИД Иньяцио Кассис отметил на пресс-конференции в Давосе 14 января, что в дискуссию о мирном урегулировании необходимо включить Россию. Вместе с тем, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 23 февраля, Кассис не скрывал, что надежда на то, что РФ примет участие в конференции, "достаточно мала".