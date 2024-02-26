Глава МИД Франции подтвердил поддержку инициативы Марокко об автономии сахарских регионов

Стефан Сежурне заявил, что Рабат может рассчитывать на "четкую и постоянную" поддержку Парижа

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Франция поддерживает инициативу об автономии сахарских регионов, которую Марокко представило еще в 2007 году. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на пресс-конференции в Рабате, его слова приводит агентство AFP.

"Это экзистенциальный вопрос для Марокко. Мы это знаем. Настало время двигаться вперед. Я лично позабочусь об этом", - заявил Сежурне, добавив, что Марокко может рассчитывать на "четкую и постоянную" поддержку Франции.

Ситуация в Западной Сахаре много десятилетий остается предметом длительного международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО, который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР) и при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить спор никак не удается из-за диаметрально противоположных позиций сторон.

Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.