Генсек ООН предупредил, что многополярность в мире может привести к хаосу

Антониу Гутерриш отметил, что Совет Безопасности ООН "часто оказывается в тупике, будучи не в состоянии решать наиболее важные проблемы мира и безопасности нашего времени"

ЖЕНЕВА, 26 февраля. /ТАСС/. Мир переходит к эпохе многополярности, которая может привести к хаосу в отсутствие сильных многосторонних институтов. Об этом предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в Женеве на открытии 55-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Наш мир с каждым днем становится все менее безопасным, - отметил Гутерриш. - После десятилетий стабильных властных отношений мы переходим в эпоху многополярности". "Это создает новые возможности для лидерства и справедливости на международной арене. Но многополярность без сильных многосторонних институтов - это рецепт хаоса. Поскольку державы конкурируют, напряженность растет. Верховенство закона и правила войны подрываются", - сказал генеральный секретарь всемирной организации.

Гутерриш подчеркнул, что Совет Безопасности ООН "часто оказывается в тупике, будучи не в состоянии решать наиболее важные проблемы мира и безопасности нашего времени". Он обратил внимание на "отсутствие единства Совета" в отношении событий на Украине и военных операций Израиля в секторе Газа после атаки радикальной палестинской группировки ХАМАС 7 октября прошлого года. Такое отсутствие единства "серьезно, возможно, фатально подорвало его авторитет", констатировал генеральный секретарь. "Совету необходима серьезная реформа его состава и методов работы", - резюмировал он.

55-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 26 февраля по 5 апреля. Россия не входит в совет, однако активно участвует в его заседаниях.