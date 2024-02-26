Фицо заявил, что в ЕС и НАТО обдумывают отправку военнослужащих на Украину

Глава правительства Словакии подчеркнул, что его страна ни в коем случае не пошлет своих солдат на Украину

БРАТИСЛАВА, 26 февраля. /ТАСС/. Некоторые государства - члены Евросоюза и НАТО рассматривают возможность отправки своих военнослужащих на Украину на основе двусторонних соглашений с Киевом. Об этом заявил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам экстренного заседания правительства республики перед своим отбытием на встречу по Украине в Париже.

"Группа государств - членов ЕС и НАТО размышляют над тем, чтобы направить на основе двусторонних соглашений своих военнослужащих на Украину", - сказал Фицо.

Он подчеркнул, что Словакия ни в коем случае не пошлет своих солдат на Украину. Накануне политик проинформировал, что не пойдет на это, даже если из-за этого лишится поста премьера.

"Мы не можем помешать другим странам заключать двусторонние соглашения с Украиной [с возможностью отправки военнослужащих], но мы ясно говорим, что цель, которая от этого ожидается, не будет достигнута <...>. Мы считаем, что решение [направить солдат на Украину] приведет к громадной эскалации напряженности", - сказал глава правительства Словакии.

Фицо вновь повторил, что стратегия Запада на Украине не работает. От тем, которые будут обсуждаться в Париже, как он сказал, "идет мороз по коже".