В Молдавии сообщили об ухудшении ситуации с нелегальными мигрантами из Украины

По факту организации незаконной миграции уже возбудили 912 уголовных дел

КИШИНЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Молдавии регистрируют все больше нарушений, связанных с организацией перехода нелегальными мигрантами границы с Украиной. Об этом сообщил глава Пограничной полиции Руслан Голушка в интервью порталу Adevarul.

"На сегодняшний день у нас возбуждено 912 уголовных дел по факту организации незаконной миграции, и статистика показывает, что этот показатель постоянно увеличивается. В 2022 году было возбуждено около 320 уголовных дел, в 2023 году - 488 уголовных дел, а с начала года по настоящее время возбуждено уже 96 таких дел", - сказал Голушка. По его словам, среди фигурантов - около 250 человек, среди которых как граждане Молдавии, так и Украины. При этом из них к лишению свободы на сегодняшний день был приговорен только один человек, остальные получили штрафы до 50 тыс. леев (€2,6 тыс.).

Как сообщил глава Пограничной полиции Молдавии, с 2022 года границу пересекли свыше 1,4 млн граждан Украины. Большинство из них продолжили свой путь в страны ЕС или вернулись на Украину, около 110 тыс. постоянно находятся в республике.

Ранее Молдавия и Украина договорились усилить контроль над приднестровским участком молдавско-украинской границы, чтобы препятствовать растущему потоку уклоняющихся от призыва в украинскую армию. Власти Молдавии не выдворяют таких граждан, давая им право получить убежище в республике.