СМИ: премьеры Чехии и Польши проведут переговоры в Праге, среди тем будет Украина

По информации CTK, Петр Фиала и Дональд Туск обсудят также перспективы развития двустороннего сотрудничества, расширение Евросоюза и вопросы борьбы с нелегальной миграцией

ПРАГА, 26 февраля. /ТАСС/. Премьер-министры Чехии и Польши Петр Фиала и Дональд Туск проведут во вторник переговоры, одной из тем которых будет Украина. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

По его данным, Фиала и Туск обсудят также перспективы развития двустороннего сотрудничества, расширение Евросоюза и вопросы борьбы с нелегальной миграцией. Ожидается, что они обратят особое внимание на взаимодействие Варшавы и Праги в сфере энергетики.

Переговоры состоятся перед заседанием глав правительств стран Вишеградской группы, в которую, кроме Чехии и Польши, входят Венгрия и Словакия.

Государством - председателем Вишеградской группы является Чехия. Эти обязанности она приняла на себя 1 июля 2023 года и будет выполнять их до 1 июля 2024 года. По информации агентства, на предстоящей в Праге премьерской встрече планируется обсудить вопросы энергетической безопасности региона, взаимодействие стран четверки в ЕС и проблемы нелегальной миграции.