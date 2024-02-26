26 февраля, 13:57
Палестино-израильский конфликт

В "Хезболлах" заявили, что не оставят без ответа израильский налет на Баальбек

Депутат парламента от шиитской общины Хасан Фадлялла отметил, что "силы сопротивления выберут наилучший способ, как умерить агрессивный пыл Израиля"

БЕЙРУТ, 26 февраля. /ТАСС/. Бойцы шиитской партии "Хезболлах" преподнесут "сюрприз" Израилю в ответ на его воздушную атаку на город Баальбек на востоке Ливана. С таким заявлением выступил в Бейруте депутат парламента от шиитской общины Хасан Фадлялла.

"Израильский налет на Баальбек не останется без ответа, силы сопротивления выберут наилучший способ, как умерить агрессивный пыл Израиля", - сказал законодатель, слова которого приводит телеканал Al Mayadeen.

Фадлялла утверждал, что Израиль "не сможет изменить в свою пользу военную ситуацию на фронте путем нанесения ударов в глубине ливанской территории". В качестве примера успешных действий бойцов "Хезболлах" он привел уничтожение в понедельник над районом Иклим-эт-Туфах израильского беспилотника Hermez 450.

"Сопротивление отразит любое израильское нападение на мирные ливанские города и села", - подчеркнул депутат.

Ранее израильские ВВС совершили рейд на предместье Телль-Сафия к западу от Баальбека, где расположен тренировочный лагерь "Хезболлах", другой удар был нанесен по складу с боеприпасами в поселке Будая. По данным телеканала Al Hadath, в результате атаки погибли три шиитских бойца, еще двое получили ранения. 

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