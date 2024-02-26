СМИ: командир из исламского сопротивления погиб на юге Ливана при ударе израильского БПЛА

По информации портала Lebanon 24, пока неизвестно, принадлежал ли убитый к шиитской милиции "Хезболлах" или палестинскому движению ХАМАС

БЕЙРУТ, 26 февраля. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС атаковал автомобиль с бойцами сил исламского сопротивления на юге Ливана, сообщил новостной портал Lebanon 24. По его сведениям, удар был нанесен по машине на шоссе в районе Маджадиль под Тиром, погиб один из полевых командиров вооруженных формирований, личность которого пока не установлена.

По информации портала, пока неизвестно, принадлежал ли убитый к шиитской милиции "Хезболлах" или палестинскому движению ХАМАС, члены которого участвуют в операциях исламского сопротивления против израильских войск.

10 февраля военный командир ХАМАС в Ливане Басиль ас-Салех остался жив после удара беспилотника израильских ВВС по его автомобилю в городе Джадра (40 км от Бейрута). Три палестинских бойца, которые находились вместе с ним в машине, погибли.