Yonhap: дипломат западной страны впервые с 2020 года посетил КНДР

По данным агентства, им стал начальник департамента МИД ФРГ по Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Тихому океану Мартин Тюммель

СЕУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Начальник департамента МИД ФРГ по Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Тихому океану Мартин Тюммель прибыл в КНДР, став, насколько известно, первым за четыре года высокопоставленным западным дипломатом, посетившим страну. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на посольство КНР в Пхеньяне.

По его информации, о визитах подобного уровня не сообщалось с января 2020 года, когда границы КНДР были закрыты из-за пандемии коронавируса.

В китайском диппредставительстве отметили, что его советник-посланник встретился с Тюммелем, приехавшим по приглашению МИД КНДР. Они обсудили представляющие взаимный интерес вопросы. Присутствовали и дипломаты из посольства ФРГ в КНР.

В июле 2023 года КНДР посетила российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В праздновании годовщины окончания Корейской войны также приняла участие китайская делегация, которую возглавлял член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Ли Хунчжун.

Во второй половине 2023 года активизировались двусторонние обмены РФ и КНДР. В октябре состоялась поездка главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНДР. 15 ноября в Пхеньяне прошло десятое заседание межправительственной комиссии КНДР и России по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.