Эрдоган рассказал об обещании Путина не затягивать с поездкой в Турцию

Лидер республики отметил, что "в самой обозримой перспективе такой визит не обсуждается"

АНКАРА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе состоявшегося ранее телефонного разговора российский лидер Владимир Путин сообщил ему, что не станет затягивать с поездкой в республику.

"В самой обозримой перспективе такой визит не обсуждается. Но он (Путин - прим. ТАСС) сказал мне, что не будет затягивать с этой поездкой", - заявил Эрдоган журналистам в Анкаре.

"И он подчеркнуто высказал в разговоре свое удовлетворение от занятой Турцией позиции на международной арене. А также заявил, что доволен тем, что наши отношения продолжают решительно развиваться", - добавил Эрдоган.

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор ранее в понедельник. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент России тепло поздравил турецкого лидера с 70-летием.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что "подготовка к контактам [президентов России и Турции] на высшем уровне ведется", но до мартовских выборов в РФ встречи лидеров в графике нет.