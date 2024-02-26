Армянская оппозиция раскритиковала возможный визит Зеленского в Ереван

Заместитель председателя Республиканской партии Армении третьего президента страны Сержа Саргсяна Армен Ашотян отметил, что президент Украины не самый желанный представитель братского украинского народа

ЕРЕВАН, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не является самым желанным гостем в Армении. Такое мнение выразил заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА) третьего президента страны Сержа Саргсяна Армен Ашотян.

"Зеленский - не самый желанный представитель братского украинского народа в Армении", - сказал политик, отбывающий заключение по уголовному делу о хищении в особо крупных размерах в Ереванском медицинском университете. Оппозиция считает, что Ашотян, участвовавший сегодня в судебном заседании, является политзаключенным.

В свою очередь депутат оппозиционной парламентской фракции "Армения" Артур Хачатрян также раскритиковал возможный визит Зеленского в Ереван, отметив, что данный визит "не даст ничего, кроме рисков и угроз". Депутат посоветовал украинскому президенту заниматься решением "проблем своей страны".

Ранее ереванский портал Factor.am, ссылаясь на свои источники, опубликовал информацию о визите Зеленского в столицу Армении, который, как утверждается, запланирован на март. Представители правящей партии премьер-министра Никола Пашиняна не исключили возможность организации такого визита.