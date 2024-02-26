26 февраля, 14:33

Генсек ООН заявил, что над человечеством вновь нависла тень ядерной угрозы

По словам Антониу Гутерриша, "некоторые лидеры регулярно намекают на то, что они готовы выпустить на волю ядерный ад"

ЖЕНЕВА, 26 февраля. /ТАСС/. Тень ядерного апокалипсиса, которая нависала над человечеством в прошлом веке, вновь вернулась. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Геополитические разногласия, неистовая гонка вооружений <...> привели к полному тупику, - сказал он, выступая на Конференции по разоружению. - Военные разрабатывают новые ужасающие технологии, включая искусственный интеллект и автономные системы вооружений <...>. Ядерная тень, что нависала над человечеством в прошлом веке, вернулась".

По словам главы всемирной организации, "некоторые лидеры регулярно намекают на то, что они готовы выпустить на волю ядерный ад". "Это возмутительная угроза, которую мир должен ясно осудить", - добавил он.

Помимо этого, Гутерриш вновь призвал к выполнению всех обязательств по разоружению, в том числе в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, а также к вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

18 октября 2023 года американское Минэнерго сообщило, что в Неваде был произведен "подземный химический взрыв с целью улучшения возможностей США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру". Директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что, по мнению России, США не отказываются от идеи провести ядерное испытание.

В феврале этого года постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов отмечал, что Конференция по разоружению является безальтернативным органом, однако ее субстантивной работе сейчас препятствует отсутствие у коллективного Запада интереса или политической воли к разработке действенных юридически обязывающих инструментов по контролю над вооружениями. Проблема в том, пояснил дипломат, что США и их союзники, проводя курс на обеспечение своей глобальной гегемонии, преследуют цель добиться подавляющего экономического, политического и, главное, военного превосходства по отношению к другим быстро набирающим международный авторитет центрам силы и не хотят связывать себя какими-либо дополнительными юридическими обязательствами. 

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