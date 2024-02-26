NYT: глава Нацкомитета американских республиканцев уйдет в отставку 8 марта

Ронна Макдэниел поблагодарила бывшего президента США Дональда Трампа и остальных однопартийцев за поддержку и отметила, что продолжает выступать за возвращение Республиканской партии в Белый дом

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Председатель Национального комитета Республиканской партии США Ронна Макдэниел планирует уйти в отставку 8 марта. Об этом она сообщила газете The New York Times (NYT).

Макдэниел сказала, что благодарна бывшему президенту США Дональду Трампу и остальным однопартийцам за поддержку, и отметила, что "продолжает выступать за возвращение [Республиканской партии] в Белый дом".

Ранее агентство Bloomberg сообщило о планах Макдэниел подать в скором времени в отставку. Ее место может занять главный юридический консультант комитета Майкл Уотли. Источники агентства в свою очередь добавили, что экс-президент обсуждает возможность выдвижения своей невестки Лары Трамп в качестве кандидата на должность сопредседателя Национального комитета Республиканской партии. Отмечалось, что подобный шаг усилит влияние бывшего американского лидера на партию в преддверии президентских выборов, которые пройдут в ноябре.