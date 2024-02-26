Кнайсль отметила усиление информационной кампании Запада против РФ на фоне выборов

Экс-глава МИД Австрии пожелала "всем лицам, ответственным за эти выборы как на уровне муниципалитетов, так и на уровне федеральных властей, хорошо справиться"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Запад ведет постоянные информационные кампании против России, но они усилились в преддверии выборов президента РФ. Об этом заявила ТАСС экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

На вопрос, ожидает ли она информационных кампаний Запада по дискредитации выборов президента России, Кнайсль отметила, что против Москвы идет "постоянная информационная кампания на всех мыслимых уровнях".

"Мы видели это и в последние дни на фоне смерти Алексея Навального, мы видели это и на протяжении многих лет. Но это усиливается в определенной степени [перед выборами президента России]. Я желаю всем лицам, ответственным за эти выборы как на уровне муниципалитетов, так и на уровне федеральных властей, хорошо справиться", - сказала она на полях церемонии вручения просветительской награды "Знание. Премия - 2023", которая проходит на площадке международной выставки-форума "Россия".

Выборы президента России назначены на 17 марта. Голосование продлится 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.