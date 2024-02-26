Глава Минкоммерции КНР выразил США обеспокоенность тарифами и экономикой Тайваня

В ходе 13-й министерской конференции Всемирной торговой организации стороны провели "профессиональный и углубленный обмен мнениями", обсудили "двусторонние и многосторонние вопросы, представляющие взаимный интерес"

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС/. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече с представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай в ходе 13-й министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО) в Абу-Даби выразил американской стороне обеспокоенность повышенными пошлинами на несколько товаров из Китая и экономическими проблемами, связанными с Тайванем. Об этом проинформировало китайское торговое ведомство.

"Ван Вэньтао выразил серьезную озабоченность в связи с повышенными пошлинами Соединенных Штатов в отношении Китая и торгово-экономическими вопросами, касающимися Тайваня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минкоммерции.

В нем уточняется, что стороны провели "профессиональный и углубленный обмен мнениями", обсудили "двусторонние и многосторонние вопросы, представляющие взаимный интерес". На встрече, как отмечается, присутствовал замминистра коммерции Ли Фэй и постоянный представитель КНР при ВТО Ли Чэнган.

В апреле 2023 года Пекин объявил о начале расследования в связи с "созданием тайваньским регионом барьеров путем введения ограничительных мер при осуществлении торговли с материковым Китаем". В начале текущего года центральное правительство КНР сообщило, что рассматривает меры по отмене льготных тарифов на ряд товаров с Тайваня.

Бывший президент США Дональд Трамп ввел на многие виды продукции из Китая повышенные пошлины, которые по-прежнему остаются в силе. Нынешний американский лидер Джо Байден не предпринял каких-либо существенных шагов для их отмены.