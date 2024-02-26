В "Хезболлах" сообщили об обстреле штаба израильских сил на Голанских высотах

Согласно заявлению движения, шиитские формирования обстреляли также противотанковыми управляемыми ракетами радиолокационную станцию в районе Рувейсат и армейскую казарму в Бираните

БЕЙРУТ, 26 февраля. /ТАСС/. Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах" нанесли удар с юга Ливана по штабу израильских войск на Голанских высотах. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале военно-информационной службы "Хезболлах".

"Наши бойцы провели эту операцию в ответ на агрессивные нападения вражеских сил на Баальбек и другие населенные пункты, - отмечается в тексте заявления. - По штабу израильской дивизии в Нафахе [на Голанах] было выпущено свыше 60 снарядов из реактивных систем залпового огня".

Шиитские формирования обстреляли также противотанковыми управляемыми ракетами радиолокационную станцию в районе Рувейсат и армейскую казарму в Бираните. Со стороны израильского военного представителя подтверждений об атаках "Хезболлах" пока не последовало.

Ранее израильские ВВС совершили рейд на предместье Телль-Сафия к западу от Баальбека, где расположен тренировочный лагерь "Хезболлах", другой удар был нанесен по складу с боеприпасами в поселке Будая. По данным телеканала Al Hadath, в результате атаки погибли три шиитских бойца и еще двое получили ранения.