Генсек НАТО назначил пресс-секретарем альянса экс-сотрудницу AstraZeneca Фарах Дахлаллу

Пресс-секретаря альянса сменили второй раз за год

БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг второй раз за год сменил пресс-секретаря альянса, назначив на этот пост бывшую сотрудницу отдела по связям с общественностью компании AstraZeneca Фарах Дахлаллу, сообщила пресс-служба НАТО.

"Генеральный секретарь НАТО назначил Фарах Дахлаллу из Великобритании новым официальным представителем альянса. Мадам Дахлалла приступит к исполнению своих обязанностей в марте", - сообщила пресс-служба альянса. На этом посту она заменит нынешнего главу пресс-службы НАТО Дилана Уайта.

"В более опасном мире четкая и своевременная коммуникация и взаимодействие с прессой более важны, чем когда-либо", - цитирует пресс-служба генсека НАТО.

В сообщении отмечается, что у нового официального представителя альянса "имеется большой опыт в частном и государственном секторах, включая опыт работы в ООН, правительстве Великобритании, компания AstraZeneca и ряде других организаций".

Уайт возглавляет пресс-службу НАТО с августа 2023 года, он сменил Оану Лунгеску, которая провела в кресле официального представителя НАТО рекордные 13 лет.